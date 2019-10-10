Жумагулов Бакытжан Турсынович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова. Ученый — математик, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1971 году — учитель Капальской средней школы Талды-Курганской области.

С 1979 по 1991 годы — секретарь комитета ВЛКСМ, ассистент, старший инженер, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проректор, секретарь парткома Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

С 1991 по 2001 годы — главный ученый секретарь, вице-президент, президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

В 2002 году — вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

С 2002 по 2004 годы — заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, заведующим Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2004—2005 годы — заместитель Руководителя Центрального аппарата республиканской политической партии«Отан».

В 2005 году — руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

В 2007—2008 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва.

С 2008 по 2010 годы — ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби.

С 2010 по 2013 годы — министр образования и науки Республики Казахстан.

С 2014 года — президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

С 13 июля 2017 года - депутат Сената парламента Республики Казахстан