Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «экономика и менеджмент». В 1999 году - магистратуру Казахской государственной академии управления с присвоением степени магистра экономики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1999 по 2002 год - занимался исследованиями и статистикой в Национальном банке РК.

С 2002 по 2004 год - работал директором Департамента Казначейства ОАО «Банк ЦентрКредит».

С 2004 по 2009 год - первый заместитель председателя правления в АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк ЦентрКредит»), где курировал управление фондами и капиталом банка, блок казначейства и торговые операции.

С 2009 по 2010 год - директор Департамента базовых отраслей в Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С 2010 по 2013 год - член совета директоров в Группе компаний Baur Kazakhstan.

В 2013 году - занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».

С 2013 по 2016 год - председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

С 2016 по 2019 год - вице-министр национальной экономики Казахстана.

С марта 2019 года - председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования».

