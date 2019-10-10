Жумагалиев Аскар Куанышевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Свердловское Cуворовское военное училище, Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Казахский гуманитарно-юридический университет. Имеет степень Мастера по электронному управлению Швейцарского Федерального Института Технологий в Лозанне (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1996 по 1998 год – генеральный директор ТОО «Жарык».

С 2001 года – начальник Управления государственного надзора в области связи (министерство транспорта и коммуникаций РК), заместитель председателя Комитета по связи и информатизации.

С 2003 по 2004 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.

С 2004 по 2006 год – исполнял обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи. Первый заместитель председателя Агентства по информатизации и связи. Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.

С 2006 по 2010 год – председатель правления АО «Казахтелеком».

С 2010 по 2012 год – министр связи и информации Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 год – министр транспорта и коммуникаций.

С марта по август 2014 года - председатель Агентства по связи и информации РК.

С 2014 по 2015 год - вице-министр по инвестициям и развитию РК.

С 2015 по 2017 год - председатель правление компании «Казатомпром».

С 2017 по 2018 год - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

С 2018 по февраль 2019 год - заместитель премьер-министр - министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С 2019 года - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С 18 июня 2019 года - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

