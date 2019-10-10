Жумагали Курманбек

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности«журналист»



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004 по 2007 год — редактор, ведущий программы на РТРК«Казахстан».

С 2007 по 2013 год — продюсер дирекции информационных программ, ведущий итоговых новостей АО «Агентство«Хабар».

С 2013 по 2014 годы — руководитель пресс-службы, советник акима Карагандинской области;

С 2014 по 2015 год — директор дирекции информационно-аналитических программ, ведущий ток-шоу«Сенбілік кездесу» на телеканале«Қазақстан».

В 2015 году — директор департамента по развитию регионов АО РТРК«Казахстан».

В 2016 году — директор ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана».

В 2017 году — первый заместитель генерального директора АО ТК «Алматы».

С мая по декабрь 2017 года — заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области.

11 декабря 2017 года возглавил Управление внутренней политики Мангистауской области