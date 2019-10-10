Жумабеков Булат Серикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, в 2006 году - Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. Бакалавр юриспруденции.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995 по 1997 годы - Агроном КХ «Жумабеков К.С.».

С 1997 по 1999 годы - Главный специалист-землеустроитель аппарата акима Тимирязевского района. Главный специалист Тимирязевского районного комитета по управлению земельными ресурсами. Заведующий земельно-кадастровым бюро ДГП ГосНПЦзем. Главный специалист-землеустроитель департамента сельского хозяйства по Тимирязевскому району (1999);

С 1999 по 2005 годы - Председатель Тимирязевского районного комитета по управлению земельными ресурсами.

С 2005 по 2007 годы - Начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений Тимирязевского района.

С 2007 по 2009 годы - Аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.

С 2009 по 2011 годы - Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С 2011 по 2012 годы - Заместитель акима Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 годы - Аким города Петропавловск.

В 2014 году - Коммерческий директор ТОО «JELS-ASTANA».

С 2014 по 2018 годы - Аким Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

С 2018 по 2019 годы - Аким района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

С апреля 2019 года - Аким города Петропавловск.

