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Жумабаев Канат Кошкарбайулы

Жумабаев Канат Кошкарбайулы

Начальник городского отдела физической культуры и спорта

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999 — 2001 годы — тренер детско-юношеской спортивной школы дзюдо и казакша-курес Форт-Шевченко;
2001-2004 годы — заместитель директора актауской детско-юношеской спортивной школы;
2004- 2007 годы — директор детско-юношеской спортивной школы по казакша-курес Тупкараганского района;
2007-2009 годы — исполняющий обязанности отдела физической культуры и спорта Тупкараганского района;
2009 — 2015 годы — исполняющий обязанности руководителя, руководитель отдела культуры, спорта и развития языков Форт-Шевченко;



С 1 октября -  начальник городского отдела физической культуры и спорта.

Источник фото: lada.kz

Жумабаев Канат Кошкарбайулы
Жумабаев Канат Кошкарбайулы
Начальник городского отдела физической культуры и спорта
Персональная справка