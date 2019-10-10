Жумабаев Канат Кошкарбайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999 — 2001 годы — тренер детско-юношеской спортивной школы дзюдо и казакша-курес Форт-Шевченко;

2001-2004 годы — заместитель директора актауской детско-юношеской спортивной школы;

2004- 2007 годы — директор детско-юношеской спортивной школы по казакша-курес Тупкараганского района;

2007-2009 годы — исполняющий обязанности отдела физической культуры и спорта Тупкараганского района;

2009 — 2015 годы — исполняющий обязанности руководителя, руководитель отдела культуры, спорта и развития языков Форт-Шевченко;

С 1 октября - начальник городского отдела физической культуры и спорта.



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