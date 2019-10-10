Жумабаев Амангельды

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1974 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, математик;

В 1978 году - Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1974-1977 годы - референт БММТ «Спутник», инструктор Алма-Атинского обкома ЛКСМК;

1977-1979 годы - старший экономист Министерства пищевой промышленности Казахской ССР;

1982-1983 годы - заведующий сектором, заведующий отделом Казахского филиала Центра НОТ Минплодовощторга СССР;

1983-1988 годы - лектор, помощник первого секретаря, лектор Алма-Атинского обкома, инструктор Центрального комитета Компартии Казахстана;

1988-1989 годы - начальник отдела Госкомтруда Казахской ССР;

1989-1990 годы - заведующий сектором, главный специалист Управления делами Совмина Казахской ССР;

В 1991 году - помощник государственного советника, заместитель Премьер-Министра Казахской ССР К. Турысова;

1991-1993 годы - консультант Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан;

1993-1994 годы - заместитель Министра внешнеэкономических связей Республики Казахстан;

1994-1996 годы - начальник главного управления по торгово-экономическим связям с зарубежными странами, заместитель Министра промышленности и торговли Республики Казахстан;

1996-1999 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии;

1999-2003 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане;

С декабря 2003 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине;

2004-2011 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству;

2011-2013 годы - заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;

2013-2015 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике;



