Жумабаев Амангельды
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1974 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, математик;
В 1978 году - Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1974-1977 годы - референт БММТ «Спутник», инструктор Алма-Атинского обкома ЛКСМК;
1977-1979 годы - старший экономист Министерства пищевой промышленности Казахской ССР;
1982-1983 годы - заведующий сектором, заведующий отделом Казахского филиала Центра НОТ Минплодовощторга СССР;
1983-1988 годы - лектор, помощник первого секретаря, лектор Алма-Атинского обкома, инструктор Центрального комитета Компартии Казахстана;
1988-1989 годы - начальник отдела Госкомтруда Казахской ССР;
1989-1990 годы - заведующий сектором, главный специалист Управления делами Совмина Казахской ССР;
В 1991 году - помощник государственного советника, заместитель Премьер-Министра Казахской ССР К. Турысова;
1991-1993 годы - консультант Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан;
1993-1994 годы - заместитель Министра внешнеэкономических связей Республики Казахстан;
1994-1996 годы - начальник главного управления по торгово-экономическим связям с зарубежными странами, заместитель Министра промышленности и торговли Республики Казахстан;
1996-1999 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии;
1999-2003 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане;
С декабря 2003 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине;
2004-2011 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству;
2011-2013 годы - заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;
2013-2015 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике;