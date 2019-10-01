Жулмухамбетов Кайрат Басгараевич

Родился в 1976 году в г. Кустанай

Образование высшее, после окончания в 1997 году Кустанайский сельскохозяйственный институт, в 2001 году окончил Современный гуманитарный институт. В 2016 год –УО «Алматы Менеджмент Университет».

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начал в 18.08.1997 году с должности старший специалист отдела налогообложения юридических лиц Налогового комитета по Костанайской области, г Костанай. С 12.12.1997 по 31.03.1999 гг. ведущий налоговый специалист отдела пропаганды и обучения Налогового комитета по Костанайской области, г. Костанай

С 01.04.1999 по 11.05.1999 гг - ведущий налоговый специалист отдела пропаганды и обучения Налогового комитета по Костанайской области, г. Костанай

С 12.05.1999 по 15.08.1999 гг - главный специалист отдела пропаганды и обучения г. Костанай, г Костанай

С 1999 по 2000 гг.- начальник отдела пропаганды и обучения Налогового комитета по Костанайской области, г. Костанай

С 01.04.2000 по 15.10.2000 гг.- - главный специалист отдела по работе с незарегистрированными налогоплательщиками, не подающими декларации и их розыску Налогового комитета по Костанайской области, г.Костанай

С 2000 по 2001 гг. -начальник отдела с незарегистрированными налогоплательщиками Налогового комитета по Костанайской области, г.Костанай.

С 2001 по 2003 гг. –Председатель Налогового комитета по г. Лисаковск Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан. г. Лисаковск

С 2003 по 2004 гг. – Заместитель председателя Налогового комитета по Атырауской области Министерства финансов Республики Казахстан. г. Атырау

С 2004 по 2008 гг. Заместитель председателя Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г.Костанай

С 2008 по 2012 гг. начальник Налогового департамента по Западно –Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан,г. Уральск

С 09.01.2012 по11.03.2012- начальник управления по анализу налоговых правонарушений Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана

С 2012 по 2013 гг. начальник Налогового департамента по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г.Петропавловск

С 2013 по 2014 гг. Руководитель Налогового департамента по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г.Петропавловск

С 12.05.2015 по 13.07.2015гг. и.о. директора Департамента налогового и таможенного законодательства Министерства Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.

С 2015 по 2017гг. -директор Департамента налогового и таможенного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.

С 2017 по 2019 гг.- директор Департамента методологии налогообложения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.

С 27.03.2019 по 13.05.2019гг.- руководитель Управления всеобщего декларирования Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 14.05.2019 г по настоящее время руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов МФ РК, г.Атырау.

Награжден государственной наградой –юбилейная медаль «20 лет Независимости Республики Казахстан», 2011г.

Нагрудный знак «Салық қызметінің үздігі», 2012 г.

Почетная грамота Республики Казахстан, 2013 г.

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», 2016 г.