Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Председатель правления АО "Самрук-Энерго"
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «экономист»;
Окончил Гуманитарный институт им. Д. А. Кунаева по специальности «юрист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1991 года – экономист, начальник ПФО НПП «Геосистема»;
1991-1993 годы – главный бухгалтер брокерской фирмы «Галакси»;
1993-1998 годы – заместитель директора, директор АК «Асетан»;
1998-2003 годы – президент ТОО «Агропромышленная корпорация Golden Grain», президент ЗАО «Golden Grain Group»;
2003-2004 годы – исполняющий обязанности начальника, начальник департамента жилья г. Астаны;
2004-2005 годы - заведующий отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами президента Республики Казахстан;
2005-2007 годы – директор ГКП «Алматы жер»;
С 2007 года – управляющий директор АО «Эксимбанк Казахстана»;
2007-2009 годы - заместитель председателя правления АО «Трест Средазэнергомонтаж»;
2009-2011 годы – аким города Павлодара;
2011-2016 годы – начальник управления туризма города Алматы;
2016 - 2018 годы - председатель правления «НК «Продкорпорация»;
С 25 мая по 27 июля 2018 года - Исполняющий обязанности Председателя Правления АО "Самрук-Энерго"
С 27 июля 2018 года - Председатель Правления АО "Самрук-Энерго"
В 2001 году награжден орденом «Құрмет».