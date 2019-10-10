Жуламанов Бакитжан Толевжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «экономист»;

Окончил Гуманитарный институт им. Д. А. Кунаева по специальности «юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991 года – экономист, начальник ПФО НПП «Геосистема»;

1991-1993 годы – главный бухгалтер брокерской фирмы «Галакси»;

1993-1998 годы – заместитель директора, директор АК «Асетан»;

1998-2003 годы – президент ТОО «Агропромышленная корпорация Golden Grain», президент ЗАО «Golden Grain Group»;

2003-2004 годы – исполняющий обязанности начальника, начальник департамента жилья г. Астаны;

2004-2005 годы - заведующий отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами президента Республики Казахстан;

2005-2007 годы – директор ГКП «Алматы жер»;

С 2007 года – управляющий директор АО «Эксимбанк Казахстана»;

2007-2009 годы - заместитель председателя правления АО «Трест Средазэнергомонтаж»;

2009-2011 годы – аким города Павлодара;

2011-2016 годы – начальник управления туризма города Алматы;

2016 - 2018 годы - председатель правления «НК «Продкорпорация»;

С 25 мая по 27 июля 2018 года - Исполняющий обязанности Председателя Правления АО "Самрук-Энерго"

С 27 июля 2018 года - Председатель Правления АО "Самрук-Энерго"

В 2001 году награжден орденом «Құрмет».



