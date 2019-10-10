Жукенов Абдрашид Толегенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова, юрист;

Государственный советник юстиции 3-го класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1988 годы – секретарь судебного заседания, консультант, старший консультант Верховного Суда КазССР;

1988-1995 годы – судья, заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного суда;

1995-2001 годы – судья, секретарь пленума Верховного Суда Республики Казахстан;

2001-2005 годы – заместитель генерального прокурора Республики Казахстан;

2005-2010 годы – председатель коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан;

2010-2014 годы – судья Верховного Суда Республики Казахстан;

С июля 2014 года - октябрь 2014 года - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

Награжден Орденом «Данк» 2-й степени.