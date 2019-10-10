Жукенов Абдрашид Толегенович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова, юрист;
Государственный советник юстиции 3-го класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1985-1988 годы – секретарь судебного заседания, консультант, старший консультант Верховного Суда КазССР;
1988-1995 годы – судья, заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного суда;
1995-2001 годы – судья, секретарь пленума Верховного Суда Республики Казахстан;
2001-2005 годы – заместитель генерального прокурора Республики Казахстан;
2005-2010 годы – председатель коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан;
2010-2014 годы – судья Верховного Суда Республики Казахстан;
С июля 2014 года - октябрь 2014 года - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
Награжден Орденом «Данк» 2-й степени.