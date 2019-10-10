Жошыбаев Рапиль Сейтханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Киргизский государственный университет;

В 1992 году - Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

Доктор экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1988 годы - работал в структурах государственного экономического планирования Киргизской ССР;

В 1988 году поступил стажером-исследователем Ленинградского финансово-экономического института им.Вознесенского;

В 1989 году стал аспирантом Санкт-Петербургского университета экономики и финансов;

1993-1996 годы – третий секретарь, второй секретарь Управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1996-1998 годы – начальник отдела Департамента СНГ МИД РК;

1998-2000 годы – первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в странах Балтии;

2000-2003 годы – заместитель шефа Протокольной службы Президента Республики Казахстан;

2003-2004 годы – заведующий Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента Республики Казахстан;

2004-2007 годы - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

2007-2013 годы - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2013-2016 годы - распоряжением Главы государства назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан;

Со 2.2013 по 6.01.2018 комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017

6 января 2018 года освобожден от должности Комиссара Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в связи с окончанием срока полномочий;

20 февраля 2018 года назначен руководителем НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

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