Жоргенбаев Мухтар Акебаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Карагандинский государственный университет, квалификация «Юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1972 году - тракторист совхоза.

С 1981 по 1995 годы - стажер прокуратуры города Гурьева, следователь прокуратуры Махамбетского района, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры города Гурьева, старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры Гурьевской области, заместитель прокурора города Гурьева, старший помощник прокурора, следователь по особо важным делам Гурьевской области, исполняющий обязанности прокурора Балыкшинского района.

С 1995 по 1996 годы - прокурор города Атырау.

С 1996 по 1999 годы - прокурор Талгарского района, первый заместитель прокурора Алматинской области.

С 1999 по 2003 годы - прокурор Атырауской области.

В 2003 году - прокурор Южно-Казахстанской области.

С 2009 по 2010 годы - заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

С 2010 по 2014 годы - прокурор города Астаны Республики Казахстан.

С 22 октября 2014 года - прокурор Павлодарской области.



Государственные и международные награды:

Ордена: «Құрмет» (2005), «Данк» 2-ст.(2011), Дмитрия Донского (2008),

Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан,

Почетный гражданин Райымбекского района

