Жолдасов Зулфухар

ОБРАЗОВАНИЕ:

Зулфухар Жолдасов Сансызбаевич родился 16 июня 1976 года рождения, по национальности - казах. В 1998 году закончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение".

В 2015 году закончил Карагандинский государственный теологический университет по специальности "безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды" Жолдасов трудовую деятельность начал в 1999 году юристом АО "Кунарлы".

С июня 1999 года по май 2000 года прошел срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Казахстана.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С июня 2000 года по апрель 2007 года работал старшим помощником военного прокурора в органах военной прокуратуры. Позже год работал помощником природоохранного прокурора Алматинской области.

С апреля 2008 года по декабрь 2010 года - главный эксперт Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды. С 2010 года по 2012 годы был начальником управления правовой работы Департамента экологического законодательства и правового обеспечения Министерства охраны окружающей среды.

С июль 2012 года по январь 2014 года начальник, руководитель Департамента экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды. С 2015 года по настоящее время занимал должность заместителя Комитета экологического регулирования и контроля.

Успешно закончил программу переподготовки госслужащих назначенных на руководящие должности на тему "Модернизации государственного управления" Академии государственной службы при Президенте. Жолдасов имеет опыт руководящей работы, владеет вопросами в области охраны окружающей среды, реализацией государственной политики в области экологии и устойчивого развития, а также в сфере управления природопользованием.