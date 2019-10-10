Жолдасов Ельнар Расилханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение», Карагандинский Государственный Университет им. Букетова по специальности «Финансы и кредит».











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 по 2018 годы - Работал в банках второго уровня Республики Казахстан, в том числе на руководящих должностях.

С 2018 по 2019 годы - являлся независимым директором АО «Холдинг «КазАгро», председателем Комитета Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» по внутреннему аудиту и рискам, занимал должность Управляющего директора по финансам – члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».

В феврале 2019 года – назначен исполняющим обязанности председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».

