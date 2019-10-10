Жолдасов Ельнар Расилханович
И.о. председателя правления
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский Государственный
Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение», Карагандинский
Государственный Университет им. Букетова по специальности «Финансы и кредит».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2001 по 2018 годы - Работал в банках
второго уровня Республики Казахстан, в том числе на руководящих должностях.
С 2018 по 2019 годы - являлся независимым директором АО «Холдинг «КазАгро», председателем Комитета Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» по внутреннему аудиту и рискам, занимал должность Управляющего директора по финансам – члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».
В феврале 2019 года – назначен исполняющим обязанности председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».