Жолдасбаев Сансызбай Илиусизович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1982 год - окончил Казахский химико-технологический институт;



В 1988 году окончил Карагандинский кооперативный институт по специальности «экономика торговли», квалификация экономист-организатор.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1982 - 1993 годы - инженер, начальник отдела областного управления торговли, заместитель директора Жезказганской плодоовощной базы, заместитель, директор Жезказганской областной базы «Казмясомолторога», директор Жезказганского горторга, Жезказганского городского торгового объединения в системе государственной торговли Жезказганской области;

1993 - 1995 годы - заместитель генерального директора Государственной внешнеторговой компании «Казпищепромсырье» Министерства внешнеэкономических связей Республики Казахстан;

1995 - 1998 годы - Вице-президент, первый вице-президент по финансово-хозяйственным вопросам Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана»;

С марта по сентябрь 1998 года - главный инспектор отдела организации и контроля Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

1998 - 2004 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике;

2004 -2008 годы - Президент АО «Государственный фонд социального страхования»;

2008 - 2012 годы - Председатель Правления АО «Фонд науки» Национального научно-технологического холдинга «Парасат»;

2012 - 2014 годы - вице-ректор по экономическим и административным вопросам Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

С апреля 2014 года - председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Семья: жена - Жолдасбаева Роза Нургисаевна, сыновья - Олжас (1984 года рождения), Нуржан (1987 года рождения), дочь - Айжан (1987 года рождения).

Награжден Орденом «Құрмет», почетными грамотами Министерства труда и социальной защиты РК, Агентства РК по статистике.