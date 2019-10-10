Жолдасбаев Муратбай Сматаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина (1981), инженер-механик.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1975-1976 годы – рабочий колхоза «Красный Октябрь» Красногорского района Джамбулской области.

В 1981-1982 годы – контрольный механик совхоза «Жана Турмыс» Красногорского района Джамбулской области.

С 1982 по 1992 годы – главный инженер совхоза «Жана Турмыс» Красногорского района Джамбулской области.

С 1992 по 2007 годы – директор совхоза «Сарыбулакский», президент ОАО «Сарыбулак», президент ТОО «Сарыбулак» Кордайского района Жамбылской области.

С 2003 по 2006 годы – заместитель директора ТОО «KAZEXIM group», директор ТОО «Маис Агро».

В 2006-2007 годы – заместитель директора по аграрной политике, по производству, первый заместитель генерального директора ТОО «Маис Агро».

В 2007-2009 годы – аким Кордайского района Жамбылской области, депутат Жамбылского областного маслихата.

С декабря 2009 года заместитель акима Жамбылской области.

С августа 2010 года – председатель совета директоров АО «НК «СПК «Тараз».

Награжден орденом «Курмет» (1999), медалью «Астана».

Семья: жена – Муздыбаева Айнакуль Кенчимбаевна, дети – Талгат (1981 г.р.), Айбек (1982 г.р.).