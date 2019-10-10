Жоламанов Адил Тауфикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1987 году окончил Алматинский строительной техникум по специальности техник-архитектор;

В 1998 году - Акмолинский финансово-экономический колледж по специальности налоговый финансист;

В 2001 году - Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия» по специальности бухгалтерский учет и аудит;

В 2011 году - академию Евразия по специальности правоведение.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую путь начал в 1989 году техником производственной группы хозрасчетного проектно-строительного отдела Джамбейтинского районного исполкома Уральской области;

1993-1994 годы - заместитель директора предприятия «Арай» Джамбейтинского района Уральской области;

1994-1998 годы - инспектор, главный инспектор районной налоговой инспекции Сырымского района Западно-Казахстанской области;

1998-1999 годы - заместитель председателя налогового комитета по Сырымскому району Западно-Казахстанской области;

1999-2007 годы - председатель налогового комитета по Сырымскому району Западно-Казахстанской области;

2007-2008 годы - председатель налогового комитета по Теректинскому району Западно-Казахстанской области;

2008-2011 годы - начальник налогового управления по Теректинскому району Западно-Казахстанской области;

2011-2012 годы - начальник экономического и финансового отдела Теректинского района Западно-Казахстанской области;

2012-2014 годы - заместитель акима Сырымского района Западно-Казахстанской области;

2014-2015 годы - заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО;

С июня 2015 года - аким Акжайыкского района ЗКО.