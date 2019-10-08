Жилкибаев Ержан Жуматулы

Родился в 1982 году, уроженец города Ленгер Южно-Казахстанской области.

Образование:

В 1999 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова по специальности экономика в социальной сфере и отраслях.

В 2006 году окончил Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного самоуправления.

В 2011 году окончил Восточно-Казахстанский университет им. С.Аманжолова по специальности юриспруденция.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела социальной политики Департамента экономики Южно-Казахстанской области (2003-2004 гг.).

После окончания Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан работал главным экспертом Представительства Правительства в Парламенте РК (2006-2007 гг.);

начальником отдела методологии и нормотворчества управления государственного предпринимательства Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан(2007 г . );

); помощником Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2007-2009гг.);

(2007-2009гг.); помощником акима Восточно-Казахстанской области (2009 г.);

заместителем руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2009-2011 гг.);

заместителем акима города Семей Восточно-Казахстанской области (2011-2012 гг.);

руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2012-2015 гг.).

Работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2015-2016 гг.); акимом Медеуского района города Алматы (2016-2019 гг.)

C марта по апрель 2019 года - вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан. С 30 апреля 2019 года - первый вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан

Награды:

Государственные награды: орден «Құрмет» (2017 г.).