Жилкибаев Ержан Жуматович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-менеджер;

В 2006 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления;

Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2004 годы - главный специалист департамента экономики Южно-Казахстанской области;

2006-2007 годы - главный эксперт представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан;

2007-2009 годы - начальник отдела МЭБП Республики Казахстан. Помощник Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Помощник акима Восточно-Казахстанской области;

2009-2012 годы - заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области;

2012-2014 годы - руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области;

2014-2016 годы - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК;

С мая 2016 года - аким Медеуского района города Алматы.

Фото с личной страницы супруги Е.Жилкибаева - М. Абуовой в соцсети vk.com.



