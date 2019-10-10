Жиенбаева Асель Жубанышевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончила РСФМСШИ им. О. А. Жаутыкова со знаком «Алтын белгі»;

В 2010 году получила степень бакалавра Кембриджского университета в области компьютерных наук по международной стипендии Президента РК «Болашақ»;

В 2014 году получила степень магистра Кембриджского университета в области компьютерных наук;

В 2014 году окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по программе Executive Management.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Ранее занимала должности заместителя директора Департамента информационных технологий РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», советника директора РГП «Банковское сервисное бюро Национального Банка Казахстана», директора Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC.

В разные годы работала в должности специалиста по информационным технологиям, менеджера по проектам информационных технологий управления по информационным технологиям компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC;

С 06 апреля 2016 года - председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».





