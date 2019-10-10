Жиенбаев Ержан Нурланович
Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Закончил Университет «Туран» по специальности - юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2002 по 2005 год трудился в системе Министерства финансов РК.
С 2005 года работает в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.
С 2012 по 2013 год - заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК.
С 2013 по 2019 год - занимал должность заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.
С июля 2019 года - заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра.