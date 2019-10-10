Жетписов Балтабек Хамитович
Руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Казахстана по СКО
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Карагандинский ордена трудового Красного знамени политехнический институт по специальности «инженер-механик».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1984 году расправщиком
сапоговаляльной фабрики;
2004-2005 годы — работал координатором военно-патриотических клубов объединения юридических лиц «Ассоциация молодежных организаций СКО»;
1992-2006 годы — водитель, механик, агент областного молодежного фонда торговли;
2007-2014 годы — работал в должностях — от главного специалиста до руководителя Управления по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области;
2014-2016 годы — заместитель руководителя Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области;
С ноября 2016 года - руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Казахстана по СКО.