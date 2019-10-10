Жетписов Балтабек Хамитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский ордена трудового Красного знамени политехнический институт по специальности «инженер-механик».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1984 году расправщиком сапоговаляльной фабрики;

2004-2005 годы — работал координатором военно-патриотических клубов объединения юридических лиц «Ассоциация молодежных организаций СКО»;

1992-2006 годы — водитель, механик, агент областного молодежного фонда торговли;

2007-2014 годы — работал в должностях — от главного специалиста до руководителя Управления по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области;

2014-2016 годы — заместитель руководителя Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области;

С ноября 2016 года - руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Казахстана по СКО.