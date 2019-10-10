Жексенбай Бибигуль Нургаликызы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Казахский государственный университет им. Аль–Фараби, факультет журналистики.

Магистр бизнес администрирования, выпускник Международной Бизнес Академии /МАБ/.

Является автором нескольких десяток телевизионных документальных фильмов.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою карьеру начала в 1991 году в республиканской газете «Спорт» в качестве корреспондента;

Затем работала корреспондентом в республиканской общественно-политической газете «Жас Алаш».;

После продолжила журналистскую деятельность в газете «Атамура-Столичное обозрение», где проработала вплоть до 1996 года;

1996-2007 годы - прошла путь от простого корреспондента до заместителя директора центрального бюро Агентства «Хабар» в городе Астана;

В 2007 году перешла на телеканал «КТК» в качестве руководителя казахского вещания;

2007-2008 годы - работала руководителем дирекции информационно-аналитических программ, чуть позже заместителем директора телеканала «Казахстан»;

С 2008 года занимала должность заместителя генерального директора ТОО Телекомпании «ЭРА».;

2009-2010 годы была назначена главным редактором и заместителем генерального директора телеканала «Седьмой канал»;

2010-2011 годы - была генеральным директором Телекомпании «Седьмой канал»;

С января 2011 года занимала должность председателя совета директоров ТОО «Телекомпания «ЭРА», также являлась вице-президентом Клуба главных редакторов;

В 2016-2019 годы - советник председателя сената Парламента Республики Казахстан по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации.

С апреля по октябрь 2019 года - генеральный директор телеканала «Астана».

Награждена государственными наградами: орден «Құрмет», Лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, юбилейными медалиями приуроченные к 10-летию Независимости Казахстана, к 10-летию Астаны, удостоена знака «Мәдениет қайраткері».

Источник фото: сайт kgr.kz