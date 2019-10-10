Жазылбеков Нурлан Абдужапарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Алматинский энергетический институт, в 2004 году - Академию экономики и права.



ОПЫТ РАБОТЫ:

После окончания работал научным сотрудником Алматинского энергетического института, главным энергетиком Джамбульского стекольного завода.

1987 - 1989 гг. – начальник электрослужбы производственного треста жилищного хозяйства г. Джамбула.

1989 - 1991 гг. – старший инженер НИР Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности.

1991 - 2012 гг. – предприниматель.



2003 - 2012 гг. – председатель ОО «Карасайский союз предпринимателей».



2009 - 2012 гг. – председатель правления «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» по Алматинской области.



С 20 января 2012 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, член Комитета по финансам и бюджету.





