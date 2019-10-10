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Жазылбеков Нурлан Абдужапарович

Жазылбеков Нурлан Абдужапарович

ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Алматинский энергетический институт, в 2004 году - Академию экономики и права. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

После окончания работал научным сотрудником Алматинского энергетического института, главным энергетиком Джамбульского стекольного завода. 
1987 - 1989 гг. – начальник электрослужбы производственного треста жилищного хозяйства г. Джамбула. 
1989 - 1991 гг. – старший инженер НИР Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности. 
1991 - 2012 гг. – предприниматель. 

2003 - 2012 гг. – председатель ОО «Карасайский союз предпринимателей». 

2009 - 2012 гг. – председатель правления «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» по Алматинской области. 

С 20 января 2012 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, член Комитета по финансам и бюджету. 
















Жазылбеков Нурлан Абдужапарович
Жазылбеков Нурлан Абдужапарович
ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК
Персональная справка