Жазылбеков Нурлан Абдужапарович
ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году окончил Алматинский энергетический институт, в 2004 году - Академию экономики и права.
ОПЫТ РАБОТЫ:
После окончания работал научным сотрудником Алматинского энергетического
института, главным энергетиком Джамбульского стекольного завода.
1987 - 1989 гг. – начальник электрослужбы производственного треста жилищного хозяйства г. Джамбула.
1989 - 1991 гг. – старший инженер НИР Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности.
1991 - 2012 гг. – предприниматель.
2003 - 2012 гг. – председатель ОО «Карасайский союз предпринимателей».
2009 - 2012 гг. – председатель правления «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» по Алматинской области.
С 20 января 2012 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва, член Комитета по финансам и бюджету.