Жазылбек Улан Еркенулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности«инженер-строитель», в 2009 году получил диплом бакалавра юриспруденции Университета им Д. Кунаева.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2005 по 2008 год — работал главным специалистом, начальником отдела архитектурно-строительного контроля г. Алматы.

В 2009—2011 годы — занимал должность директора Департамента оценки мониторинга инвестиционных проектов и Департамента капитального строительства АО «МЦПС» Хоргос" г. Алматы.

В 2011—2013 годы — был заместителем директора Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Алматы.

В 2013—2014 годы — занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК.

В 2014—2017 годы — был директором Департамента развития инфраструктуры экономики, а также директором Департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК.



С 10 июля 2017 года - Директор Департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства

С 15 ноября 2017 года - Заместитель акима Павлодарской области