Жауханов Кайрат Кенесбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М. М. Расковой по специальности «Командно-тактическая авиация»;

В 1990 году окончил Академию ВВС СССР.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал начальником отдела нормативно - правового обеспечения и подготовки кадров Комитета гражданской авиации Министерства Транспорта и коммуникации РК, директором Алматинского филиала АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр», первым вице-Президентом АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр», генеральным директором АО «Международный аэропорт Атырау»;

2009-2015 годы - президент АО «Международный аэропорт Астана».

Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін»; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;

Почетные грамоты Министра МТК РК, акима г.Астаны, председателя комитета гражданской авиации РК.

В январе 2012 года избран депутатом маслихата города Астаны пятого созыва;

Член постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

Член Партии «Нұр Отан».