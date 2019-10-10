Жарова Куралай Амангельдиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Омский технологический институт бытового обслуживания, инженер-технолог;

Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр юриспруденции;

Алматинскую академию экономики и статистики по специальности бакалавр экономики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1991 году инженером по нормированию ОАО «Сибирячка» (г. Омск, РФ);



Работала главным специалистом, начальником инновационно-аналитического отдела, заместителем директора по инновациям ГКП на праве хозяйственного ведения «Региональный технологический парк акимата Северо-Казахстанской области»;

Главным специалистом-юристом Управления предпринимательства и промышленности СКО;

Руководителем отдела развития туризма и отдела поддержки предпринимательства управления предпринимательства и туризма СКО;

2014-2016 годы - заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Северо-Казахстанской области;

С ноября 2016 года - распоряжением акима Северо-Казахстанской области назначена руководителем управления предпринимательства и туризма по СКО.