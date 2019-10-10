Жарова Куралай Амангельдиевна
Руководитель управления предпринимательства и туризма по СКО
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Омский технологический институт бытового обслуживания, инженер-технолог;
Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр юриспруденции;
Алматинскую академию экономики и статистики по специальности бакалавр экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начала в 1991 году
инженером по нормированию ОАО «Сибирячка» (г. Омск, РФ);
Работала главным специалистом, начальником инновационно-аналитического отдела, заместителем директора по инновациям ГКП на праве хозяйственного ведения «Региональный технологический парк акимата Северо-Казахстанской области»;
Главным специалистом-юристом Управления предпринимательства и промышленности СКО;
Руководителем отдела развития туризма и отдела поддержки предпринимательства управления предпринимательства и туризма СКО;
2014-2016 годы - заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Северо-Казахстанской области;
С ноября 2016 года - распоряжением акима Северо-Казахстанской области назначена руководителем управления предпринимательства и туризма по СКО.