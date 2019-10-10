Жаркешов Санжар Серикбаевич
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2009 году окончил Казахский университет экономики, финансов и
международной торговли по специальности «Финансы», в 2010 году —
университет Техаса г. Остин (США) по специальности «Нефтегазовый
инжиниринг».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером-исследователем Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга в г. Остин, Техас (США), где работал по 2010 год.
С 2010 по 2016 годы - работал в корпорации «ExxonMobile» инженером по бурению в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), старшим инженером по бурению в Ираке, главным инженером по бурению в России (о. Сахалин), старшим проектным инженером в Атырау.
С 2016 по 2018 годы — руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании «Merlin ERD» в г. Перт, Шотландия.
С 2018 по 2019 годы - работал управленческим
консультантом и глобальным экспертом нефтяной промышленности в McKinsey
and Company, г. Лондон, Великобритания.
С августа 2019 года - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК