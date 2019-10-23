Жанжуменов Талгат Женисович

Талгат Женисович Жанжуменов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области.

Образование:

Окончил Вольское высшее военное училище тыла им. Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта Вооруженных сил РФ, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Офицер с высшим военно-специальным, оперативно-стратегическим образованием.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1989 году начальником продовольственной службы танкового полка. В разные годы работал в Военно-воздушных силах РК, Вооруженных силах РФ, Министерстве обороны РК, Республиканской гвардии РК, Совете Безопасности РК.

В 2001-2006 гг. — занимал должность заместителя командующего Республиканской гвардией РК.

В 2008-2010 гг. — был начальником тыла Вооруженных Сил РК.

В 2010-2013 гг. — работал заместителем министра обороны РК.

В 2014-2015 гг. — заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности Администрации Президента РК.

В 2015-2016 гг. — заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С октября 2016 года по апрель 2019 года занимал должность заместителя министра обороны РК.

С апреля по июль 2019 года занимал должность первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С июля 2019 года занимает должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.