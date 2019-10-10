Жанкулиев Аманжол Казбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков по специальности учитель французского языка;

В 1987 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР по специальности дипломат;

Высшие языковые курсы Министерства иностранных дел СССР;

В 2009 году - кандидат экономических наук, тема диссертации: «Совершенствование стратегического управления инвестиционными процессами в экономике Казахстана».





ОПЫТ РАБОТЫ:

1973-1984 годы - секретарь комитета комсомола ГПТУ, инструктор, заведующий сектором Алма-атинского обкома ЛКСМК;

1987-1989 годы - второй секретарь управления соцстран Азии Министерства иностранных дел СССР;

1989-1992 годы - второй секретарь Посольства СССР, Российской Федерации во Вьетнаме;

1993-1995 годы - первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан во Франции;

1995-1996 годы - советник ведущего управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1996-2000 годы - советник Посольства Республики Казахстан в Турции;

2000-2001 годы - директор Службы «Барлау» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2001-2003 годы - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан по проблемам региональной безопасности. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Таджикистане;

2003-2005 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции;

2005-2008 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария) по совместительству. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн по совместительству;

2008-2009 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Ватикан по совместительству;

2009-2015 годы - директор Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»;



Государственные награды, премии, почетные звания:

Медали: «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».