Жанкулиев Аманжол Казбекович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1972 году окончил Алма-Атинский педагогический
институт иностранных языков по специальности учитель французского языка;
В 1987 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР по специальности дипломат;
Высшие языковые курсы Министерства иностранных дел СССР;
В 2009 году - кандидат экономических наук, тема диссертации: «Совершенствование стратегического управления инвестиционными процессами в экономике Казахстана».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1973-1984 годы -
секретарь комитета комсомола ГПТУ, инструктор, заведующий сектором
Алма-атинского обкома ЛКСМК;
1987-1989 годы - второй секретарь управления соцстран Азии Министерства иностранных дел СССР;
1989-1992 годы - второй секретарь Посольства СССР, Российской Федерации во Вьетнаме;
1993-1995 годы - первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан во Франции;
1995-1996 годы - советник ведущего управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1996-2000 годы - советник Посольства Республики Казахстан в Турции;
2000-2001 годы - директор Службы «Барлау» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2001-2003 годы - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан по проблемам региональной безопасности. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Таджикистане;
2003-2005 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции;
2005-2008 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария) по совместительству. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн по совместительству;
2008-2009 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Государстве Ватикан по совместительству;
2009-2015 годы - директор Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»;
Государственные награды, премии, почетные звания:
Медали: «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».