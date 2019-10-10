Жангуразов Борисбий Ибрагимович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), магистр экономики.



ОПЫТ РАБОТЫ:

До назначения возглавлял АО «Казына Капитал Менеджмент», работал заместителем председателя правления АО «Национальный инновационный фонд», возглавлял департамент по корпоративным финансам в АО «Фонд устойчивого развития «Казына», а также работал старшим менеджером по аудиту в компании «Делойт», финансовым директором компании «Грэй Казахстан» (Grey Worldwide) и ведущим специалистом отдела аудита компании «Эрнст энд Янг» в Казахстане, Украине и Грузии.

