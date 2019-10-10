Жангаулов Ержан Арыстанбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет, юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1993 годы - директор МП «Саяхат»;

1993-1995 годы - помощник прокурора Маканчинского р-на Семипалатинской области;

1995-2000 годы - ведущий консультант отдела, консультант 1-й категории, помощник министра юстиции, консультант отдела Министерства юстиции РК;

2000-2001 годы - заведующий сектором отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК, заведующий отделом юридической службы и кадровой работы Управления делами Президента РК;

2001-2002 годы - директор юридического департамента ЗАО НК «Транспорт нефти и газа»;

2002-2003 годы – директор департамента хоздоговоров и претензионно-исковой работы, советник вице-президента АО НК «КазМунайГаз»;

2003-2006 годы - исполнительный директор по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз»;

С 2006 года - управляющий директор, генеральный менеджер по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз»;

2013-2016 годы - член совета директоров РД КМГ;

С апреля 2016 года - вышел из состава совета директоров «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Фото с сайта kmg.kz