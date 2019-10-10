Жангаулов Ержан Арыстанбекович
Управляющий директор по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1993 годы - директор МП «Саяхат»;
1993-1995 годы - помощник прокурора Маканчинского р-на Семипалатинской области;
1995-2000 годы - ведущий консультант отдела, консультант 1-й категории, помощник министра юстиции, консультант отдела Министерства юстиции РК;
2000-2001 годы - заведующий сектором отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК, заведующий отделом юридической службы и кадровой работы Управления делами Президента РК;
2001-2002 годы - директор юридического департамента ЗАО НК «Транспорт нефти и газа»;
2002-2003 годы – директор департамента хоздоговоров и претензионно-исковой работы, советник вице-президента АО НК «КазМунайГаз»;
2003-2006 годы - исполнительный директор по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз»;
С 2006 года - управляющий директор, генеральный менеджер по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз»;
2013-2016 годы - член совета директоров РД КМГ;
С апреля 2016 года - вышел из состава совета директоров «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
Фото с сайта kmg.kz