Жандосов Ораз Алиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

1987 год - Московский государственный университет им. М.Л. Ломоносова. Экономист-кибернетик.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-1991 годы - младший научный сотрудник Института экономики Академии наук Казахстана;

1991-1993 годы - консультант, заместитель руководителя Совета экономических консультантов Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан;

1993-1996 годы - Председатель Национального агентства по иностранным инвестициям - первый заместитель Министра экономики Республики Казахстан;

1996-1998 годы - Председатель Национального Банка Республики Казахстан;

1998-1999 годы - первый заместитель Премьер-министра - председатель Государственного Комитета Республики Казахстан по инвестициям;

1999-2000 годы - Президент ОАО «KEGOC»;

2000-2001 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

2001-2002 годы - партнер ТОО «Сана-Консалтинг»;

С января 2003 по июнь 2003 года - помощник Президента Республики Казахстан;

2003-2004 годы -Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;

С 2008 года - Директор Центра экономического анализа «РАКУРС»;

С 2012 года - избран в Совет директоров Фонда «Даму», переизбран 15 апреля 2013 года, независимый директор;

2014 год - избран в совет директоров АО "Казпочта".



Прочие должности:

1997 год - член Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан;

1997-1998 годы - член Национального совета по устойчивому развитию Республики Казахстан;

Почетный президент Федерации легкой атлетики Республики Казахстан;

2001-2002 годы - член политсовета РОО «ДВК»;

2001-2002 годы - председатель совета Ассоциации финансистов Республики Казахстан;

С декабря 2008 года - председатель попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана.

С апреля по август 2003 года - председатель совета директоров ЗАО «Air Kazakhstan»;

С июля по октябрь 2004 года - руководитель Центрального избирательного штаба ДПК «Ак жол»;

2004 год - член Координационного совета демократических сил Казахстана;

2005 год - член Президиума Движения «За справедливый Казахстан»;

С сентября по декабрь 2005 года - заместитель руководителя общественного штаба по поддержке кандидата в Президенты Республики Казахстан Ж.А. Туякбая;

С декабря 2008 года - председатель попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана.

Награжден Орденом «Құрмет».

Семья: женат, трое детей.

Фото Романа Егорова и Владимира Заикина, www.time.kz.