Жандарбек Даурен Жандарбекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский экономический университет им. М.Х. Дулати, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальностям«экономист», «юриспруденция», «политология». Он является магистром социальных знаний.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с 2004 года ведущим специалистом отдела защиты и координации развития конкуренции Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы.

С 2005 по 2015 год прошел трудовой путь от ведущего специалиста отдела до руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы.

С 2015 по 2016 год — работал заместителем директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.

С 2016 по 2017 год — занимал должность директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.



С 04 июля 2017 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области