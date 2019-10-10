Жанбыршин Едил Терекбайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Доктор технических наук, член-корреспондент академии естественных наук Республики Казахстан.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1990-1992 годы - ассистент кафедры «Теплоэнергетические установки» Алматинского энергетического института.

С 1992-1993 годы - ведущий специалист Главного управления высшего образования Министерства образования РК.

С 1995-1999 годы - декан нефтехимического факультета Актауского государственного университета им. Ш. Есенова.

С 1999-2000 годы - заместитель директора по учебной работе Актауского филиала Центрально-Азиатского университета.

С 2000-2007 годы - директор Актауского филиала Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, председатель общественного объединения «Мангистауского областного общества «Қазақ тілі».

С 2008-2011 годы - директор ТОО «Азия Техно Сервис».

С 2011-2012 годы - начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

2012-2015 годы - аким города Актау.



Депутат Мангистауского областного маслихата 2-го и 4-го созывов.



Награды:

«10 лет Независимости Республики Казахстан», «Астанаға 10 жыл», «20 лет Антиядерного движения «Невада-Семей», «20 лет Независимости Республики Казахстан», двумя благодарственными письмами Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

