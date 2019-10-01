Жаналинов Данияр Еренгалиевич

Родился в 1975 году.

Трудовой стаж:

В 1998 окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций, квалификация инженер – экономист.

С 17 июля 1998 года по 8 апреля 1999 года служил в ВВ МВД РК в/ч 7552 г. Алматы.

С 1 сентября 2000 года до 1 июля 2002 года работал налоговым инспектором Налогового Комитета по г. Талдыкорган и Налогового комитета по Алматинской области.

С июля 2002 года по июнь 2003 года - ведущий налоговый инспектор Налогового Комитета по Алматинской области.

С июня 2003 года до января 2008 года являлся главным налоговым инспектором Налогового Комитета по Алматинской области.

С января 2008 года по июль 2008 года был начальником отдела в этом же Налоговом Комитете.

С июля 2008 года назначен заместителем начальника Налогового департамента по Алматинской области.

С мая 2010 года по март 2012 года был начальником управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов РК.

С марта 2012 года по октябрь 2014 года - руководитель Управления крупных налогоплательщиков НК МФ РК.

С октября 2014 года по ноябрь 2014 года назначен руководителем Управления администрирования косвенных налогов Комитета государственных доходов МФ РК.

С ноября 2014 года по июль 2018года - руководитель Департамента государственных доходов по Северо – Казахстанской области КГД МФ РК.