Жамишев Болат Бидахметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, аспирантуру Казахского НИИ экономики и организации АПК.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1974 год – старший лаборант в Казахском научно-исследовательском институте МЭСХ;

1981-1984 годы – экономист совхоза «Балтабайский»;

1987-1992 годы – научный сотрудник, ученый секретарь Казахского научно-исследовательского института экономики и организации АПК;

1992-1993 годы – заместитель председателя исполкома конгресса предпринимателей Казахстана;

Государственную службу начал в 1993 году в Национальном Банке Республики Казахстан в должности заместителя директора Департамента исследований и статистики;

1997 год – назначен директором Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

1997-1999 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

С 1999 года по 2001 год, а также с 2002 года по 2003 год – работал вице-министром и первым вице-министром финансов Республики Казахстан;

2001-2002 годы – вице-министр внутренних дел Республики Казахстан;

2003-2004 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан;

2004-2006 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2006-2007 годы – заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития – Управляющий директор по проектной деятельности;

2007-2013 годы - министр финансов Республики Казахстан;

С 06 ноября 2013 года по 06 августа 2014 года - министр регионального развития Республики Казахстан, переназначен 04 апреля 2014 года;

С августа 2014 года - председатель правления АО «Банк развития Казахстана»;



С 26 октября 2016 года возглавит Совет Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС).



Женат, имеет двух сыновей.

Является почетным президентом РОО «Национальная Федерация Конькобежцев».

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», юбилейными медалями, нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі». Является членом НДП «Нур-Отан».