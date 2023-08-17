Жамбакин Аскар Серикович

Аскар Жамбакин родился в 1985 году в г. Алматы. В 2007 году окончил Алматинский институт энергетики и связи, в 2009 году — университет Манчестера.

Карьера

Трудовую деятельность начал в 2003 году техником связи первой категории узла связи в ЗАО «Эйр Казахстан».

В 2010-2011 гг. — начальник отдела по корпоративным системам, офицер по директ маркетингу ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

В 2011-2014 годах работал в АО «Банк развития Казахстана» начальником управления методологии и бизнес-процессов, директором департаментов бизнес-процессов и корпоративного развития.

В 2014-2016 гг. — заместитель директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка РК.

В 2016-2017 гг. занимал должности заместителя директора, директора департамента в АО «Казкоммерцбанк».

В 2017-2018 гг. — менеджер программ проектного офиса, советник председателя правления национального ИКТ холдинга «Зерде».

В 2018-2020 гг. – занимал руководящие позиции в коммерческих организациях. Являлся внештатным советником заместителя Премьер-Министра РК.

С ноября 2020 года назначен Вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.