Жамаубаев Ерулан Кенжебекович
Помощник Президента Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «финансы и кредит»;
В 2009 году получил
академическую степень магистра делового администрирования по специальности
«Стратегический менеджмент» в международной бизнес школе при Казахском
экономическом университете им. Т. Рыскулова.
В разные годы проходил курсы повышения квалификации в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран по следующим направлениям: «Макроэкономическая и финансовая политика», «Стратегия монетарной политики и особенности ее проведения в Европейском центральном банке», «Макроэкономическое управление», «Инструменты финансового рынка», «Финансовая стабильность».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1996 по 1998 год — преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления.
С 1998 по 2006 год — ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан.
С 2006 по 2014 год — директор Департамента координации Национального Банка Республики Казахстан.
С 2014 по 2015 год — управляющий директор АО «Жилищный строительный банк Казахстана».
С июля по ноябрь 2015 года — заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.
С 2015 по 2018 год — заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.
29 ноября 2018 года - назначен Помощником президента РК
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет»;
Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл»;Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».