Жамаубаев Ерулан Кенжебекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «финансы и кредит»;

В 2009 году получил академическую степень магистра делового администрирования по специальности «Стратегический менеджмент» в международной бизнес школе при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова.



В разные годы проходил курсы повышения квалификации в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран по следующим направлениям: «Макроэкономическая и финансовая политика», «Стратегия монетарной политики и особенности ее проведения в Европейском центральном банке», «Макроэкономическое управление», «Инструменты финансового рынка», «Финансовая стабильность».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1996 по 1998 год — преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления.

С 1998 по 2006 год — ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан.

С 2006 по 2014 год — директор Департамента координации Национального Банка Республики Казахстан.

С 2014 по 2015 год — управляющий директор АО «Жилищный строительный банк Казахстана».

С июля по ноябрь 2015 года — заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2018 год — заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

29 ноября 2018 года - назначен Помощником президента РК





Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет»;

Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл»;

Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».



