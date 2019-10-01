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Жамаубаев Ерулан Кенжебекович

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович

Ответственный секретарь министерства

Родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области. Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, «Финансы и кредит»,  в 2009 году Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, «Магистр делового администрирования».

Трудовая деятельность:

- с 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;

- с 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;

- с 2006 года по 2014 год - директор Департамента координации Национального Банка Республики Казахстан;

- с 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»;

- с июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента  Республики Казахстан;

- с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

- с ноября 2018 года по март 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан.

Женат, воспитывает троих детей.

Государственные награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», орден «Құрмет».

Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне  20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл».

Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК».

Министерство финансов РК
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович
Ответственный секретарь министерства
Персональная справка