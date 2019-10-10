Жакыпова Фатима Надыровна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, специальность «Политэкономия»;

В 1994 году окончила Университет Кентукки, штат Кентукки.

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Новая роль банков в условиях переходной экономики РК» (1996);

Доцент (1998);

Доктор экономических наук, тема диссертации: «Концептуальные основы финансовой конвергенции в условиях постиндустриального развития» (2010).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990 году - ассистент кафедры политической экономии гуманитарных факультетов Казахского государственного университета им. С.М. Кирова;

1991-2001 годы - ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий учебно-методической лабораторией Института экономики и права КазГУ им. аль-Фараби;

1999-2000 годы - директор издательства «Казак университеты» КазГУ им. аль-Фараби;

2000-2001 годы - заместитель директора по учебно-методической работе Института экономики и права КазГУ им. аль-Фараби;

2001-2003 годы - проректор по общим вопросам, экономическому прогнозированию и развитию Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати;

2003-2008 годы - проректор по учебно-методической работе гуманитарных факультетов Таразского государственного университета имени М. Х. Дулати;

2008-2011 годы - первый проректор-проректор по учебно-методической работе Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова;

2011-2014 годы - заместитель директора, директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2014-2016 годы - исполнительный директор Национальной школы государственной политики Назарбаев университета;

С 20 июля 2016 года по 11 апреля 2019 года - ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

С 11 апреля 2019 года - Вице-министр образования и науки РК.

