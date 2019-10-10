Жакыпов Мирболат Хабиулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

·Московский государственный историко-архивный институт (1977),

Документовед и организатор государственного делопроизводства

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1977 по 1989 год работал в Главном управлении по охране государственных тайн в печати при Совете министров Казахской ССР редактором, начальником отдела, членом коллегии.

С 1989 по 1990 год работал во Фрунзенском райкоме Компартии Казахстана Алма-Аты инструктором Общего отдела.

С 1990 по 1991 год — в Аппарате Президента Казахской ССР, затем Администрации Президента РК специалистом первой категории, референтом, заведующим сектором, заместителем заведующего Общим отделом.

В июне 1996 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента РК.

С 2002 по 2004 год — первый заместитель начальника Канцелярии Президента РК.

С 2004 года — заведующий Общим отделом Администрации Президента РК.

В феврале 2008 года назначен заведующим Отделом документационного обеспечения Администрации Президента РК.

С октября 2008 по 2018 год — заведующий Общим отделом Администрации Президента РК.

7 февраля 2018 года - освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации президента в связи с переходом на другую работу.

Награды и медали: орден «Құрмет» (2006 г.), медаль «Ерең еңбегі үшін» (2001 г.), 7 юбилейных и памятных медалей, Благодарность Президента РК (2003, 2005 гг.), почетный знак «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» (2008 г.), почетный гражданин Казталовского района (2010 г.).

Является автором учебника «Справочник по современному делопроизводству» (2006 г.), многих газетных и журнальных статей. Председатель редакционного совета журнала «Құжат айналымының мәселелері — Вопросы документооборота», член редсовета журнала «Қазақстан мұрағаттар

По данным primeminister.k