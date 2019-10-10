Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Жакупова Светлана Кабыкеновна
Жакупова Светлана Кабыкеновна

Жакупова Светлана Кабыкеновна

Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 окончила Целиноградский государственный педагогический институт;

В 2006 году - Алматинскую академию экономики и статистики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984 - 1986 годы - воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов Каройской НШ; 

1986 - 1991 годы  - студент Целиноградского государственного пединститута; 

1991 - 1995 годы  - учитель математики СШ № 16, НСШ № 36; 

1997 - 1998 годы  - старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»; 

1998 - 2001 годы  - главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»; 

2001 - 2008 годы  - директор Акмолинского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»; 

2008 - 2011 годы  - и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК; 

2011 – 2013 годы  - руководитель программ Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии»;

2013 - 2014 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения РК;

С  августа 2014 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

С января 2017 года - вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан

Награждена орденом «Курмет».



Жакупова Светлана Кабыкеновна
Жакупова Светлана Кабыкеновна
Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Персональная справка