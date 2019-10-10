Жакупов Рашид Тауфикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1985 годы - следователь прокуратуры Уланского района Восточно-Казахстанской области;

1985-1994 годы - старший следователь по особо важным делам прокуратуры Восточно-Казахстанской области, прокурор Уланского района Восточно-Казахстанской области, прокурор Ульбинского района города Усть-Каменогорска;



1994-1995 годы - заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области;



1995-1997 годы - заместитель начальника Управления ГСК по Восточно-Казахстанской области;

1997-1998 годы – начальник Управления внутренней безопасности УВД Восточно-Казахстанской области;

1998-2006 годы - заместитель начальника УВД Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей, Юго-Восточного ДВД на транспорте;

2006-2011 годы - заместитель начальника ДВД Восточно-Казахстанской области;

2011-2014 годы - начальник ДВД Восточно-Казахстанской области;

С сентября 2014 года - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Имеет государственные награды: медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», медаль «Астананың 10 жылдығы», медаль «Ерекше қызметі үшін». Награды МВД Республики Казахстан: медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Ішкі істер органдарының ардагері», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III и II степеней, нагрудные знаки «Заслуженный работник МВД», «Қазақстан полициясына 15 жыл».

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 6 мая 2013 года присвоено звание генерал-майор полиции.