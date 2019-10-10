Жакупов Рашид Тауфикович
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году окончил Казахский государственный университет им.
С.М.Кирова.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1981-1985 годы - следователь прокуратуры Уланского района Восточно-Казахстанской области;
1985-1994 годы - старший следователь по особо важным делам прокуратуры Восточно-Казахстанской области, прокурор Уланского района Восточно-Казахстанской области, прокурор Ульбинского района города Усть-Каменогорска;
1994-1995 годы - заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области;
1995-1997 годы - заместитель начальника Управления ГСК по Восточно-Казахстанской области;
1997-1998 годы – начальник Управления внутренней безопасности УВД Восточно-Казахстанской области;
1998-2006 годы - заместитель начальника УВД Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей, Юго-Восточного ДВД на транспорте;
2006-2011 годы - заместитель начальника ДВД Восточно-Казахстанской области;
2011-2014 годы - начальник ДВД Восточно-Казахстанской области;
С сентября 2014 года - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.
Имеет государственные награды: медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», медаль «Астананың 10 жылдығы», медаль «Ерекше қызметі үшін». Награды МВД Республики Казахстан: медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Ішкі істер органдарының ардагері», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III и II степеней, нагрудные знаки «Заслуженный работник МВД», «Қазақстан полициясына 15 жыл».
Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 6 мая 2013 года присвоено звание генерал-майор полиции.