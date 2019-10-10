Жакупов Базыл Шамуханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил агрономический факультет Целиноградского сельскохозяйственного института, ученый-агроном; в 2006 году - Алматинский институт экономики и статистики, факультет экономики и финансов, финансист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1982 по 1983 годы - помощник чабана, скотник совхоза «Восход» Кийминского района Тургайской области;

С 1983 по 1985 годы - служба в рядах Советской Армии;

С 1985 по 1991 годы - студент Целиноградского сельскохозяйственного института;

С 1991 по 1996 годы - агроном-учетчик, бригадир полеводческой бригады, главный агроном совхоза «Восход» Кийминского района Тургайской области;

С 1996 по 1998 годы - директор КСХП «Терсакан» Кийминского района Тургайской области;

С 1998 по 2000 годы - исполнительный директор ТОО «Золотая нива» (пос. Кийма Жаксынского района Акмолинской области);



С 2000 по 2004 годы - директор ТОО «Куантум» (с. Тургеневка Житикаринского района Костанайской области);

С 2004 по 2008 годы - начальник ГУ «Карабалыкское районное управление сельского хозяйства и продовольствия» (пос. Карабалык Костанайской области); заместитель акима Карабалыкского района Костанайской области;

С 2008 по 2009 годы - заместитель акима г. Костанай;

С 2009 по 2012 годы- аким Мендыкаринского района Костанайской области;

С 2012 по 2015 годы - заместитель акима области по сельскому хозяйству;

С 2015 по 2019 годы - аким города Костанай;



С сентября 2019 года - председатель Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Перепись сельского хозяйства» (2007).









