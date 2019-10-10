Жаксылыков Тимур Мекешевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «история», в 1997 году магистратуру Страсбургского института политических исследований (Франция), с присуждением степени магистра в области европейских исследований, в 2003 году Казахский институт экономики и финансов по специальности «экономика».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности исполнительного директора Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.

С декабря 1997 года по октябрь 1998 года трудился главным специалистом, начальником отдела Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам.

С октября 1998 года по апрель 1999 года – заведующий сектором Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 1999 года по март 2002 года работал заведующим сектором Аналитического центра Совета Безопасности Республики Казахстан.

С марта 2002 года по август 2003 года – заместитель руководителя Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

С августа 2003 года по ноябрь 2005 года занимал должность директора департамента по вступлению в ВТО Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, возглавлял группу представителей по вопросам Всемирной торговой организации в Женеве.

С ноября 2005 года по февраль 2006 года – управляющий директор АО «ЦМАИ».

С февраля по октябрь 2006 года – исполняющий обязанности директора РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С октября 2006 года по сентябрь 2007 года занимал должности директора ГКП, ТОО «Центр устойчивого развития столицы».

С сентября 2007 года по октябрь 2009 года в акимате города Астана занимал должности директора Департамента экономики и бюджетного планирования, заместителя акима города Астана.

С октября 2009 года по апрель 2010 года являлся вице-министром индустрии и торговли Республики Казахстан.

С апреля по август 2010 года – председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С августа 2010 года работал в должности председателя Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

С февраля 2012 года по апрель 2017 года занимал должности вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

С апреля 2017 года по сентябрь 2018 года - член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

С 21 сентября - 29 ноября 2018 года - помощник Президента РК.





Владеет французским, английским языками.