Жаксылыков Руслан Фатихович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева;

В 1996 году Военную академию им. М.В. Фрунзе. По специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки.



В 2004 году Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. По специальности военная безопасность государства.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1987 - 2006 годы - проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения;

2006 - 2007 годы - заместитель Командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2007 - 2008 годы - первый заместитель Командующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2008 - 2013 - командующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2013 - 2014 годы - Главнокомандующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С апреля 2014 года - Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

Награжден 14 медалями СССР и Республики Казахстан.