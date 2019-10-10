Жаксылыков Руслан Фатихович
Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева;
В 1996 году Военную
академию им. М.В. Фрунзе. По специальности командно-штабная
оперативно-тактическая войсковой разведки.
В 2004 году Высшие
академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской
Федерации. По специальности военная безопасность государства.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987 - 2006 годы - проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения;
2006 - 2007 годы - заместитель Командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2007 - 2008 годы - первый заместитель Командующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2008 - 2013 - командующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2013 - 2014 годы - Главнокомандующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
С апреля 2014 года - Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.
Награжден 14 медалями СССР и Республики Казахстан.