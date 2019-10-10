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Жаксыбек Даурен Адилбекулы

Жаксыбек Даурен Адилбекулы

Председатель совета директоров АО «Цеснабанк»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил American University, Вашингтон, округ Колумбия, США. Степень бакалавра «Бизнес Администрирование» (BSBA). Международные финансы и маркетинг;
В 2002 году — New York University, Нью-Йорк, США. Кредитный анализ.




ОПЫТ РАБОТЫ:

2000—2003 годы — RZB Finance LLC, Нью-Йорк, США. Кредитный офицер отдела проектного финансирования;

2003—2005 годы — Raiffeisen Zentralbank (RZB) AG, Вена, Австрия. Менеджер отдела торгового финансирования;

2005–2006 годы — член совета директоров АО «Цеснабанк», г. Астана;
2006-2015 годы — председатель правления АО «Цеснабанк», г. Астана;

С 14 декабря 2015 года досрочно были прекращены полномочия председателя правления Цеснабанка Жаксыбека Даурена в связи с приобретением им статуса крупного участника АО «Цеснабанк» и АО «Цесна Капитал»;

С 14 декабря 2015 года - было принято решение избрать его председателем совета директоров АО «Цеснабанк» до окончания срока полномочий действующего состава членов совета директоров.

Жаксыбек Даурен Адилбекулы
Жаксыбек Даурен Адилбекулы
Председатель совета директоров АО «Цеснабанк»
Персональная справка