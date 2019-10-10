Жаксыбек Даурен Адилбекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил American University, Вашингтон, округ Колумбия, США. Степень бакалавра «Бизнес Администрирование» (BSBA). Международные финансы и маркетинг;

В 2002 году — New York University, Нью-Йорк, США. Кредитный анализ.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2000—2003 годы — RZB Finance LLC, Нью-Йорк, США. Кредитный офицер отдела проектного финансирования;

2003—2005 годы — Raiffeisen Zentralbank (RZB) AG, Вена, Австрия. Менеджер отдела торгового финансирования;

2005–2006 годы — член совета директоров АО «Цеснабанк», г. Астана;

2006-2015 годы — председатель правления АО «Цеснабанк», г. Астана;

С 14 декабря 2015 года досрочно были прекращены полномочия председателя правления Цеснабанка Жаксыбека Даурена в связи с приобретением им статуса крупного участника АО «Цеснабанк» и АО «Цесна Капитал»;



С 14 декабря 2015 года - было принято решение избрать его председателем совета директоров АО «Цеснабанк» до окончания срока полномочий действующего состава членов совета директоров.

