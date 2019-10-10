Жакежанов Марлен Юсупович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1992 г. - Ярославское высшее Военное Финансовое Училище имени генерала Армии Хрулева А.В., (г. Ярославль, Российская Федерация), квалификация «Экономист».

2004 г. - Университет Международного Бизнеса (г. Алматы), квалификация и академическая степень «Магистр Делового Администрирования».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2006 г.г. – занимал различные руководящие должности в АО «Народный Банк Казахстана».

2006-2008 г.г. – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Казахстан Темiр Жолы».

2008г. – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

2009-2010 г. г.- Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Темiрбанк».

2010-2011 г.г. - Управляющий Директор АО «БТА Банк».

С декабря 2012 г. - член Совета Директоров АО «Альянс Банк».

С сентября 2012 г. - Управляющий Директор ТОО «Самрук-Казына Финанс».

С мая 2013 года- член совета директоров ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан".

2013 -2014 гг. – вице-президент по финансам ТОО «Аллюр Групп».

С августа 2014 г. – заместитель генерального секретаря – финансовый директор ОЮЛ «Ассоциация «Федерация футбола Казахстана».

С декабря 2014 г. – настоящее время – заместитель Председателя Правления АО «Астанаэнергосервис» по финансам и юридическим вопросам.