Жакежанов Марлен Юсупович
Заместитель Председателя Правления АО «Астанаэнергосервис» по финансам и юридическим вопросам
13.12.1969
ОБРАЗОВАНИЕ:
1992 г. - Ярославское высшее Военное Финансовое Училище имени генерала Армии Хрулева А.В., (г. Ярославль, Российская Федерация), квалификация «Экономист».
2004 г. - Университет Международного Бизнеса (г. Алматы), квалификация и академическая степень «Магистр Делового Администрирования».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2006 г.г. – занимал различные руководящие должности в АО «Народный Банк Казахстана».
2006-2008 г.г. – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Казахстан Темiр Жолы».
2008г. – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Фонд устойчивого развития «Казына».
2009-2010 г. г.- Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Темiрбанк».
2010-2011 г.г. - Управляющий Директор АО «БТА Банк».
С декабря 2012 г. - член Совета Директоров АО «Альянс Банк».
С сентября 2012 г. - Управляющий Директор ТОО «Самрук-Казына Финанс».
С мая 2013 года- член совета директоров ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан".
2013 -2014 гг. – вице-президент по финансам ТОО «Аллюр Групп».
С августа 2014 г. – заместитель генерального секретаря – финансовый директор ОЮЛ «Ассоциация «Федерация футбола Казахстана».
С декабря 2014 г. – настоящее время – заместитель Председателя Правления АО «Астанаэнергосервис» по финансам и юридическим вопросам.