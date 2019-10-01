Жаканов Аманжол Жомартович

Родился в 1974 году в селе Мирный Федоровского района Костанайский области.

Окончил в 1995 году Кустанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».

В 2000 году получил второе высшее образование в Современном гуманитарном институте г. Москвы по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

май 1997 года – специалист 1- категории отдела налогообложения физических лиц Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

декабрь 1997 года – старший специалист отдела налоговых проверок Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

сентябрь 1998 года – старший налоговый инспектор отдела налогового аудита крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

апрель 1999 года – старший налоговый инспектор отдела внешнего аудита Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

май 1999 года – главный налоговый инспектор отдела внешнего аудита Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

июнь 1999 года – начальник отдела взимания Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

апрель 2000 года – начальник отдела косвенных налогов Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

май 2003 года – начальник управления косвенных налогов Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

июль 2003 года – председатель Налогового комитета по г.Лисаковску Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

июль 2008 года – председатель Налогового управления по г.Лисаковску Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

август 2008 года – начальник Налогового управления по Аулиекольскому Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

май 2009 года - заместитель начальника Налогового департамента по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

январь 2012 года – начальник Налогового департамента по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

март 2013 года – руководитель Налогового департамента по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

ноябрь 2014 года – руководитель Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

октябрь 2017 года по настоящее время руководитель Департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные награды, премии и почетные звания:

В 2008 году присвоено звание “Отличник налоговой службы”.

В 2011 году награжден нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының Салық қызметіне 20 жыл».